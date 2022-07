Tante le ufficialità che nelle ultime ore hanno caratterizzato il mercato tra Serie D ed Eccellenza. In quarta serie il colpo più importante è del Casarano, che ha ingaggiato Nicola Strambelli. Il forte fantasista è reduce dalla vittoria del campionato a Cerignola ed è uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo. Il Bitonto ha annunciato l’arrivo in neroverde di Nicola Acella, mentre il Fasano ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista argentino Renzo Spinaci. Molto attivo sul fronte conferme il Gravina, i murgiani puntano a ripartire dalla forte ossatura della passata stagione. Ufficiale la permanenza in gialloblù del portiere Paolo Vicino, alla sua sesta stagione con la squadra della sua città. In via di definizione i rinnovi del centrocampista Rodrigo Tuninetti e del trequartista Santiago Chacon. Chi invece lascia la sponda gialloblù della Murgia è Luca Di Modugno, il difensore classe 2001 ha firmato con il Molfetta. In biancorosso arriva ufficialmente anche Gianluca Stasi, giovane centrocampista ex Bitonto, Picerno e Bari. Rinforzo offensivo per il Barletta, che ha annunciato l’arrivo dell’attaccante argentino Ezequiel Zaldua ed è prossimo a rinnovare Cafagna. In Eccellenza Fabio Moscelli è il nuovo direttore sportivo del Manfredonia. Ufficiale anche il nuovo allenatore del Bisceglie, che sarà Franco Cinque, che l’anno scorso guidava proprio la formazione sipontina.