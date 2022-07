Il mercato di Serie D è sempre più infuocato. Mai come quest’anno sono diverse le società ambiziose ed attive nell’allestimento dei rispettivi organici: si prospetta un Girone H davvero di ferro. La Team Altamura ha ufficializzato il ritorno di Ciro Ginestra in panchina: l’ex tecnico della Fidelis Andria aveva già allenato i biancorossi nella stagione 2017/2018. Fase di ricostruzione per il Bitonto, i neroverdi sarebbero interessati al centrocampista Fabio Meduri, cercato anche da Lavello e Molfetta. Molto attivo anche il Fasano, che dopo gli arrivi di Pizzoleo e Di Federico, ha ufficializzato Ivan Gomes Forbes: il portoghese è la prima conferma del nuovo corso targato Tisci. In uscita dal club biancazzurro c’è Gorzelewski, cercato da Francavilla in Sinni, Brindisi e Angri. Il Nardò non nasconde le proprie ambizioni: l’arrivo di Nicola Ragno è un segnale molto importante per la piazza neretina. I granata hanno definito l’importante rinnovo di Giacomo Mengoli, che giocherà in Salento per il quarto anno consecutivo. UfficiaIe in casa Nardò anche l’acquisto di Andrea Medico, difensore classe 2002 proveniente dal Latte Dolce Sassari, ad un passo invece l’attaccante argentino ex Casarano Lucas Dambros. Sul pezzo anche la neopromossa Martina, reduce da un’estenuante stagione di successi in Eccellenza. I biancazzurri allenati dal tecnico Pizzulli hanno ufficializzato le conferme di Davide Perrini, difensore classe 2002, ed il coetaneo Rocco Mangialardi, promettente centrocampista protagonista con 9 reti nell’ultima stagione. Piccolo spiraglio di luce per i tifosi del Bisceglie: nonostante le difficoltà societarie il club nerazzurro stellato ha presentato la richiesta di ripescaggio nel campionato di Serie D. In Eccellenza, invece, ufficiale l’arrivo di Di Benedetto a Manfredonia. Il direttore generale sarà Angelo Vitulano.