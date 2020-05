Calcio | Cts approva protocollo per ripresa campionato

Condividi

Il Comitato tecnico-scientifico esprime "apprezzamento per la puntualita' di dettaglio nell'analisi di molti aspetti" del protocollo presentato dalla Figc per la ripresa del campionato di Serie A.

E' questo il primo passo verso la ripartenza del campionato di Serie A. Resta ancora l'obbligo della quarantena di tutto il

gruppo-squadra in caso di contagio di un solo soggetto, ma si potra' rivedere questo parametro in caso di abbattimento della

curva nelle prossime settimane.