+++Calcio | Canonico ammette: sono interessato al Foggia+++

In questi giorni alcuni organi di informazione hanno ipotizzato un mio interesse in merito all'acquisizione della società sportiva Calcio Foggia 1920. A tal proposito, corre l’obbligo evidenziare che allo stato attuale non mi risulta che l'attuale compagine societaria abbia manifestato la volontà di cedere le quote societarie. Ciò nonostante, qualora dovesse registrarsi questa opportunità, esprimo il mio interesse all’acquisizione dell’intero pacchetto societario che controlla la prestigiosa società sportiva della Città di Foggia, impegnandomi, nel contempo, a restituire agli attuali soci proprietari gli importi da loro versati nel corso della passata stagione sportiva, purché ciò avvenga entro il prossimo 31 agosto, attesa l’approssimarsi dell’avvio della stagione sportiva 2020/2021. Ciò al fine di allestire uno staff dirigenziale, tecnico e una rosa di calciatori competitiva che ben possa figurare e rappresentare il blasone sportivo di Foggia, oltre alla predisposizione di una non meno importante macchina organizzativa e gestionale.

26/08/2020

Nicola Canonico