FOGGIA – In risposta al nostro articolo su un diverbio tra Delio Rossi e Giuseppe Sapio, il presidente Nicola Canonico ha tenuto a sottolineare che non c’è alcun problema tra l’allenatore e il direttore sportivo: “Mai come in questo periodo i rapporti sono sereni. Siamo tutti pronti ad affrontare al meglio i playoff. Il fatto che Sapio assista alle gare dallo Skybox non ha nulla a che vedere con Rossi, perché lo ha fatto anche contro il Monterosi con Somma allenatore”.

