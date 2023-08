Calcio C/F: Molfetta, storico esordio in casa il 10 settembre

Pronti via! La Molfetta Calcio Femminile si accinge sempre più concretamente a tuffarsi nel prossimo e storico campionato di Serie C. Dopo aver reso nota la composizione dei gironi, la Lega ha ufficialmente dato il via alla stagione elaborando il calendario del Girone C, che comprende le squadre dell’Italia centro meridionale.

Lo stadio “Paolo Poli” di Molfetta ospiterà lo storico esordio della Molfetta Calcio Femminile il prossimo 10 settembre che coincide esattamente con l’inizio del campionato. Le avversarie saranno le calabresi dell’ E. Coscarello Castrolibero.

Un calendario che la società accetta con serenità e tranquillità, senza calcoli, poiché tutte le sfide sono da considerare ormai dei big match. Nel mese di settembre Molfetta affronterà Matera in trasferta e Lecce in casa prima di volare a Catania il 1° ottobre, città in cui solo qualche mese fa ha sforato il colpaccio in Coppa Italia.

L’atteso derby con l’Apulia Trani è fissato per il 26 novembre tra le mura amiche del “Paolo Poli”: sarà l’ultima partita prima della sosta dedicata alla parentesi della Coppa Italia. Si tornerà in campo il 14 gennaio quando le biancorosse saranno impegnate a Salerno con la Salernitana. La sfida romana con il Grifone Gialloverde, il 28 gennaio, segna la fine del girone di andata.

A proposito di trasferte, le logisticamente più dure da affrontare sono quelle di Catania (1° ottobre), Palermo (12 novembre), Catrolibero (11 febbraio) e Crotone (7 aprile). Nel mezzo i viaggi romani con Montespaccato, Trastevere e Grifone, oltre a quella con il Frosinone e le campane Mediterranea, Indipendent, Villaricca. L’orario dei match è fissato alle 15.30 seppure con possibili variazioni.

«Quel sogno maturato qualche anno fa, concretizzatosi nonostante le difficoltà che non abbiamo mai nascosto con l’iscrizione alla Serie C Nazionale, diventa realtà con la pubblicazione di questi calendari. Affronteremo il torneo con la determinazione si sempre e la voglia di far bene in una categoria con cui non vediamo l’ora di confrontarci», commenta Loredana Lezoche, responsabile unica della Molfetta Calcio Femminile.

