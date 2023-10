Calcio C/F: Molfetta ospita il fanalino di coda Crotone

E’ ora di voltare pagina per le ragazze della Molfetta Calcio Femminile, tornare a fare risultato e a scalare la classifica per portarsi in zona salvezza nel più breve tempo possibile senza il rischio di passare dalla lotteria dei playout. Ripartire, dunque, dal primo tempo di Montoro dove, le biancorosse avevano ben reagito agli attacchi delle avversarie, facendo vedere a tratti anche del bel gioco.

Dopo il ciclo terribile, per le ragazze di mister Petruzzella si prospettano partite più alla portata come quella che andrà in scena proprio domenica prossima 22 ottobre alle ore 15.30 al Paolo Poli contro il fanalino di coda Crotone. Sarà una partita da affrontare con attenzione e tanta concentrazione contro una squadra, seppure ultima in classifica, ma in ripresa, dotata di elementi molto giovani. Una formazione recentemente rifondata che non ha iniziato al meglio il campionato, ma è tuttavia conoscitrice della categoria.

Sul difficile campo del Paolo Poli, le calabre proveranno in tutti i modi di far punti per creare bagarre in zona retrocessione/play out. Le biancorosse, al completo in questo momento decisivo del campionato, hanno preparato al meglio in allenamento la sfida di domenica. Sedute di allenamento intense e proficue, nonché colloqui con staff tecnico e dirigenza. Le indicazioni circa la formazione di partenza saranno fornite direttamente dalla seduta di rifinitura e dal riscaldamento pre match.

Alla vigilia della delicata sfida con il Crotone, importanti sono state le dichiarazioni fornite dall’allenatore in seconda Nico Messina. «Quella di domenica è una gara importante tanto quanto le precedenti – ha affermato – tanto che, dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana, non possiamo pensare di abbassare la guardia neppure contro l’ultima in classifica. Il Crotone ha bisogno di punti così come ne abbiamo bisogno noi. Sarà una gara intensa – ha concluso Messina – dove dovremo necessariamente esprimere il nostro gioco così come sappiamo fare».

Nell’ambiente prevale la fiducia in vista della prossima sfida, con la convinzione che il percorso verso gli obiettivi stagionali è complesso ma non impossibile, continuando ad andare avanti per la propria strada senza farsi influenzare da fattori esterni. Ad arbitrare la sfida è stato chiamato un emergente della CAN D il sig. Matteo Cavacini di Lanciano, alla sua prima partita di questa stagione nel torneo femminile di C. Determinante, come sempre, sarà il pubblico del Paolo Poli a cui la squadra chiede nuovamente tutto il sostegno possibile.

