Calcio C/F: Molfetta, Erika Messina è il nuovo team manager

Giovanissima, determinata, profonda conoscitrice dell’ambiente. Diciannovenne con esperienza nel mondo del calcio femminile in qualità di giocatrice, nonché campionessa di Puglia in quanto vincitrice dell’ultimo Campionato di Eccellenza e della Coppa Italia Regionale di categoria.

Lei è Erika Messina, centrocampista della Molfetta Calcio Femminile che, dalla stagione 2023/2024 sarà impegnata contemporaneamente in un altro ruolo, quello di Team Manager. Per la prima volta dalla sua costituzione, la società biancorossa si dota di una figura chiave in grado di mediare tra lo spogliatoio e la dirigenza.

Un ruolo essenziale in vista della nuova avventura della Molfetta Calcio Femminile in Serie C Nazionale. A ricoprilo sarà proprio Erika Messina, dal carattere energico ed in grado di trasmettere all’ambiente sicurezza, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

Quello del calcio è per lei un sogno coltivato sin da piccola quando, alle bambole preferiva il pallone con cui ha preso sempre più dimestichezza. E’proprio lei l’esempio di come alcuni stereotipi possono essere valicati grazie alla forza di volontà che si mette dentro, ma soprattutto fuori dal rettangolo di gioco. Erika Messina incarna, inoltre, lo spirito per cui la Molfetta Calcio Femminile è nata oltre tra anni fa: quello di dare una valida opportunità alle ragazze del territorio con la passione per il calcio e potersi esprimere a certi livelli per coronare un sogno.

Molte delle atlete, come la stessa Messina, quel sogno lo hanno coronato, vincendo, nella passata stagione, tutto quello che c’era da vincere a livello regionale. Oggi la Molfetta Calcio Femminile si configura come una società strutturata in grado di dare delle certezze e di mettere a disposizione delle atlete uno staff preparato per poter competere a grandi livelli come quelli offerti dalla serie C Nazionale. Caratteristiche non scontate, ma che sono sinonimo di un ambiente sano.

E’ dello stesso parere anche il nuovo team manager della Molfetta Calcio Femminile che ha sposato a pieno il progetto in cui crede fortemente. «La Serie C è il traguardo di un sogno che abbiamo realizzato grazie al sacrificio di tutte e tutti e con l’aiuto di pochissimi – ha sottolineato Erika Messina – Per quello che riguarda il mio ruolo, darò il mio contributo contemporaneamente alla società e alla squadra, mettendoci il mio cuore come ho sempre fatto, perché credo fortemente in un progetto sportivo e umano che si chiama Molfetta Calcio Femminile».

