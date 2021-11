Calcio, Brindisi-Altamura si gioca a Maruggio

BRINDISI – Manca solo l’ufficialità ma la gara tra Brindisi e Altamura si giocherà domenica presso il comunale di Maruggio. Ad annunciarlo ad AntennaSud85 il presidente Daniele Arigliano intervenuto nella trasmissione Passione Brindisi. “Al 99% si giocherà a Maruggio” ha spiegato “ci sarà un ultimo sopralluogo nella giornata di giovedì che ci darà la conferma ufficiale”. Si chiude così la telenovela che aveva concentrato l’attenzione nelle ultime ore non senza anche qualche accenno di polemica tra le due società. Problemi organizzativi e di omologazioni infatti avevano fatto scartare le ipotesi di Mesagne e San Pancrazio mentre per Francavilla la scelta di non chiederne l’utilizzo è stata fatta dallo stesso presidente Arigliano per motivi personali. La società si sta adoperando intanto per mettere a disposizione due pullman gratuiti per permettere ai tifosi di essere presenti a questa fondamentale gara per il cammino salvezza del Brindisi.