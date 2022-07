BITONTO – Vuoi abbonarti per la prossima stagione del Bitonto? Non puoi! La società neroverde non attiverà alcuna campagna abbonamenti per la nuova stagione. È questa la notizia che sembrerebbe sconvolgere i tifosi neroverdi, almeno in apparenza perché invece potrebbe invece essere un segnale incoraggiante per il futuro. Il club ha annunciato, in un comunicato ufficiale, che non verrà attivata alcuna campagna abbonamenti, il motivo riguarda gli imminenti lavori di ammodernamento cui sarà sottoposto lo stadio Città degli Ulivi. Una mossa sicuramente dolorosa per le casse dello stesso Bitonto, ma anche per i tifosi più appassionati che non potranno seguire la loro squadra: i neroverdi, infatti, si sposteranno presso il Polisportivo “Nicola Rossiello”, struttura non adeguata a garantire la presenza di tifosi, ma soltanto quella di tesserati, stampa e addetti ai lavori. Fin quando il “trasloco” non sarà ancora avvenuto si potrà comunque accedere all’impianto di via Megra acquistando regolarmente il tagliando della gara in questione. Un sacrificio necessario per superare l’ostacolo “Città degli Ulivi” non omologato per il professionismo che ha spento le ambizioni degli ultimi anni della società neroverde. Il ds Rubini resta comunque vigile sul mercato: quella che sta venendo fuori è una squadra giovanissima, con validi elementi esperti a far da chioccia. Non sarà la corazzata degli ultimi anni, ma il Bitonto potrebbe rivelarsi una spumeggiante outsider dell’avvincente Girone H che verrà.