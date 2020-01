Calcio| Bisceglie, i probabili 11 anti Rende

Condividi

In campo alle 18.30 per una sfida che può valere una fetta di salvezza. Il Bisceglie ospita al Ventura il Rende per tornare a quella vittoria che manca dal 22 settembre, quando la squadra allenata da Rudy Vanoli espugnò il Partenio di Avellino. 4 mesi esatti e una graduatoria che piange, con entrambe le squadre ferme a quota 14 in terzultima posizione. I nerazzurrostellati devono ripartire dalla buona prestazione offerta contro la Reggina, che si è imposta in Puglia solo all’8’ minuto di recupero grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Denis. 343 la costante di questa nuova gestione, con gran parte degli uomini che sono scesi in campo domenica che dovrebbero essere confermati. Borghetto tra i pali, Mastrippolito e Hristov in difesa con Tarantino che dovrebbe sostituire lo squalificato Diallo. A centrocampo Turi e Armeno sono i favoriti sugli esterni con Zibert e Rafetraniana in mezzo al campo e Romani e Gatto ali offensive accanto alla punta Ebagua. Calcio d’inizio alle ore 18.30. Arbitrerà la gara il signor Kumara di Verona coadiuvato dagli assistenti Andulajevic e De Pasquale.