BARLETTA – Tre campane sul cammino del Barletta: la vittoria contro il Matese, nel turno preliminare di Coppa, è stata la prima tappa del percorso di avvicinamento al ritorno in Serie D. Il 4 settembre il Barletta sarà impegnato, nella prima di campionato, a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator per lo storico ritorno in quarta serie dopo 7 anni di Eccellenza. Domenica prossima, però, i biancorossi saranno ospiti del Portici nel Primo Turno di Coppa, una gara utile per preparare al meglio l’esordio tra 14 giorni. Per il tecnico Francesco Farina la priorità assoluta resta il miglior approccio possibile al campionato.