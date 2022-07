BARLETTA – Domani alle ore 16 il Barletta si radunerà per dar via alla preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Al “Puttilli” gli uomini di Farina cominceranno ufficialmente la stagione 2022/2023, che vedrà i biancorossi essere una matricola terribile del Girone H. Il Barletta ripartirà da una buonissima parte dell’ossatura che ha vinto tutto ciò che c’era da vincere nella passata stagione in Eccellenza. Il ritiro non vedrà spostarsi la formazione biancorossa dalla città della Disfida. Grande entusiasmo attorno alla squadra da parte dei tifosi, sono più di 1000 gli abbonamenti sottoscritti finora.