A Barletta prosegue la gara di solidarietà per aiutare Emilia Lacerenza, mamma affetta da sarcoma triplo al seno, un male aggressivi che necessita cure costose. La città delle disfida si sta rimboccando le maniche per aiutarla anche attraverso il calcio e così domenica in occasione della gara del campionato di Eccellenza Pugliese tra il Barletta e l'Atletico Vieste sarà indetta la giornata Pro-Barletta con l'incasso interamente devoluto alla "causa" Emilia.