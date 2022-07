BARI – Il Bari ha ufficializzato l’acquisto di Damir Ceter, attaccante colombiano che arriva in biancorosso a titolo definitivo. Ceter ha firmato un contratto fino al giugno 2023 con opzione di rinnovo. Il classe ’97 proviene dal Cagliari ma può vantare esperienze anche nella sua terra natale, avendo indossato la maglia dell’Independiente Santa Fe con il quale ha conquistato la Super Liga nel 2017. In Italia Ceter ha vestito le casacche di Chievo Verona e Pescara in Serie B, oltre a quella dell’Olbia in Serie C. L’attaccante ha totalizzato anche 2 reti in altrettante presenze nella nazionale U20 colombiana.