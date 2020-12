Calcio: Bari, obbligo stop di un mese post Covid per Minelli

Un mese di sospensione dell'attivita' agonistica: e' questo il verdetto scaturito dalla visita di idoneita' alla ripresa dell'attivita' sportiva per il calciatore del Bari Alessandro Minelli, da ottobre indisponibile a seguito della positivita' al Covid.

Gli esami a cui si e' sottoposto il difensore (ora negativizzato) arrivato in prestito dalla Juventus, hanno riscontrato - si

legge nella nota del club pugliese - "alcune lievi alterazioni del tracciato elettrocardiografico". Da qui la decisione di un nuovo stop a cui fara' seguito una successiva valutazione della sua situazione clinica, imprescindibile per la ripresa dell'attivita' professionale.