+++Calcio Bari: Laribi e Ninkovic si avvicinano al capoluogo pugliese+++

Il Bari prepara il doppio colpo sulla trequarti. Karim Laribi e Nikola Ninkovic potrebbero diventare presto biancorossi. Il primo sarebbe un risultato del domino di mercato sull’asse Napoli-Empoli-Bari: in Toscana pronti ad arrivare Tutino e Ciciretti dai partenopei, che libererebbero Laribi direzione Puglia, ovviamente dal Verona che ne detiene il cartellino. Già le prossime ore potrebbero essere decisive nell’operazione. In discesa anche la trattativa che riguarda il serbo Ninkovic dall’Ascoli, ormai in rottura con il tecnico dei marchigiani Zanetti.



L’unico scoglio che riguarda la trattativa è quello relativo alla volontà di monetizzare da parte dell’Ascoli, escluso però l’inserimento nell’affare del Napoli. Tutte le trattative verranno effettuate dal Bari che nelle ultime ore ha accelerato per portarli entrambi prima della trasferta di Viterbo: tutti e due dovrebbero arrivare in prestito. In uscita oltre Floriano e Ferrari, si aggiungeranno alla lista delle partenze anche Neglia e Kupisz. Al momento però non è previsto l’arrivo di una punta, nonostante i tanti nomi che circolano: due trequartisti e l’impiego in quel ruolo di Terrani e D’Ursi, con Ninkovic che può ricoprire anche il ruolo di seconda per completare il pacchetto offensivo. Qualcosina verrà fatta anche nel reparto arretrato ma non nel prossimo futuro, la priorità è portare e aggiungere qualità in zona gol.