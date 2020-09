Calcio Bari | Dopo Marras ufficializzato anche D’Orazio

Condividi

Dopo l'arrivo di Marras il Bari ha ufficializzato un altro acquisto: si tratta di Tommaso D'Orazio (3 maggio 1990, Guardiagrele).

Il laterale sinistro, cresciuto nelle giovanili del Pescara, ha vestito le maglie dell'Angolana, del Val di Sangro e Casalincontrada, per poi passare nel 2014, in Serie D, al Giulianova, prima del salto, l'anno successivo, fra i pro con l'Ancona. In Serie C ha militato anche nel Teramo e nella Pistoiese. Nel gennaio del 2016 passa al Cosenza con cui, nella stagione '17-'18, centra da protagonista una storica promozione in Serie B (in Cadetteria 54 presenze e 1 gol). In carriera, fra i professionisti, ha collezionato 132 presenze, segnando 11 gol e realizzando 11 assist.