CERIGNOLA – Umberto Saracco è il nuovo portiere dell’Audace Cerignola. È ufficiale l’arrivo in gialloblù dell’esperto estremo difensore, che lascia la Fidelis Andria avendo fortemente chiesto la cessione. La pista che portava a Saracco sembrava essersi raffreddata nelle ultime settimane ma dopo la fumata nera per Santurro, il ds Di Toro ha deciso di affondare il colpo: una trattativa lunga e difficoltosa, chiusa in mattinata, soprattutto per volere dello stesso calciatore. Infatti, come spiega nel comunicato ufficiale, la Fidelis Andria avrebbe voluto confermare il portiere anche per la prossima stagione. Dopo essere stato protagonista nel ritorno in Serie B del Cosenza e della salvezza ai play-out dell’Andria, per Saracco si prospetta una nuova avventura in Puglia.