CERIGNOLA – La chiusura era nell’aria già da giorni, adesso è davvero ad un passo: Christian Langella è praticamente un nuovo giocatore dell’Audace Cerignola. Il centrocampista classe 2000 arriverà molto probabilmente a titolo definitivo dal Pisa: colpo importante per gli ofantini, che riuscirebbero ad accaparrarsi un giovane importante per la categoria evitando la canonica formula del prestito. L’ex Bari e Monopoli intanto ha già raggiunto il ritiro di Palena, dove la squadra si sta preparando in vista della stagione alle porte. Proprio nella località abruzzese, alle 17:30 di domani, il Cerignola affronterà in un allenamento congiunto l’Ovidiana Sulmona, squadra militante nel campionato di Promozione locale.