CERIGNOLA – Alessandro Ligi vestirà la maglia dell’Audace Cerignola. Nelle ultime ore l’esperto difensore ex Triestina ha firmato, da svincolato, un contratto biennale con gli ofantini. Si tratta di un colpo di spessore per il sodalizio della famiglia Grieco, che regala a Pazienza il secondo difensore over dopo il rinnovo di capitan Allegrini. Alessandro Ligi vanta un curriculum di tutto rispetto: 15 presenze con la maglia del Bari, ma anche importanti esperienze con Carpi, Avellino, Cesena, Crotone e Virtus Entella. Il classe ’89 ha disputato le ultime due stagioni con la maglia della Triestina, segnando in Friuli anche 6 reti. Ligi è sicuramente uno dei rinforzi over che la piazza ofantina si aspettava dopo i tanti nuovi volti under: il difensore torna in Puglia con un bagaglio di 190 presenze in Serie B e 141 apparizioni in Serie C. Una carriera trascorsa dunque sempre tra i professionisti, in giro per le piazze più blasonate d’Italia: Ligi è adesso pronto a rimettersi in gioco in quella che si candida ad essere la matricola terribile del Girone C. Non sarà però l’ultimo acquisto in difesa per il ds Di Toro, che nelle ultime ore starebbe valutando diversi profili da affiancare proprio all’ex Bari ed Allegrini: sempre più difficile arrivare a Camigliano, il Cerignola starebbe cercando l’accordo definitivo con Toribio, difensore proveniente dalla seconda divisione greca. Non si escludono però nuove piste a sorpresa.