CERIGNOLA – Colpo importante in difesa per l’Audace Cerignola, negli ultimi minuti avrebbe infatti firmato il difensore Alessandro Ligi. Il classe 1989 arriva da svincolato dopo aver passato le ultime due stagioni alla Triestina. Per lui esperienza in Puglia con il Bari, Ligi ha inoltre indossato le casacche di Avellino, Cesena e Spezia tra le altre.