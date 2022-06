CERIGNOLA – Dopo l’addio di Alex Sirri, approdato al Brindisi, l’Audace Cerignola ha piazzato i primi due colpi del calciomercato estivo: si tratta di Giuseppe Coccia e Galo Capomaggio. Tiene banco la questione portiere, in pole resta il nome di Umberto Saracco. Trattativa in corso per il rinnovo di Nicola Loiodice.