CERIGNOLA – È iniziato oggi il ritiro dell’Audace Cerignola, che svolgerà la preparazione estiva in quel di Palena. Il tecnico Pazienza è partito verso l’Abruzzo con un organico giovane e pieno di under, in attesa di colpi che possano aumentare l’esperienza complessiva della rosa. L’Audace avrebbe chiuso nelle ultime ore, come già anticipato, la trattativa per Christian Langella: il centrocampista ex Monopoli arriverà dal Pisa con un bagaglio di 40 presenze tra i professionisti. In difesa si raffredda la pista Camigliano, così il Cerignola avrebbe virato sull’italo-statunitense Noah Luke Toribio. Il classe 1999 è di proprietà dello Ierapetras, formazione militante in seconda divisione greca. Per Toribio esperienze anche in Argentina nei settori giovanili di Boca Juniors e Banfield, e in Spagna con il Velez. Sulla fascia è pronto a vestire la maglia gialloblù Fabricio Olivera, terzino destro ex Correggese e Fiorenzuola. L’italo-brasiliano, classe 2001, potrebbe alternarsi con il più esperto Coccia sul lato destro, come braccetto di una difesa a tre o ricoprendo l’intera fascia. Resta calda la pista Mattia Montini, attaccante ex Bari e Monopoli. Il trentenne ha disputato l’ultima stagione in prima divisione polacca e avrebbe sul piatto un’offerta biennale da parte della dirigenza gialloblù. Inoltre, nelle prossime ore, con lo start del ritiro di Palena verrà reso noto il programma delle amichevoli in vista dell’esordio in Coppa Italia.