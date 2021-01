Calcio | Antonio Magrì eletto membro del consiglio direttivo Lega Pro

c’e’ anche Antonio Magri’ presidente della Virtus Francavilla nel Consiglio Direttivo della Lega Pro.

Nell’ambito dell’elezione del presidente di Lega, il n.1 biancazzurro è stato eletto come membro del Consiglio

La votazione si è tenuta questa mattina a Roma nella quale è stato confermato alla guida della Lega il presidente Francesco Ghirelli. Tale risultato inorgoglisce la società e l’intera comunità francavillese a conferma dell’importante lavoro svolto in questi anni. La Virtus rappresenta un patrimonio per la terza serie. A lui gli auguri di buon lavoro dalla redazione sportiva di Antenna Sud.