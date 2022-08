ANDRIA – Ultimi test in vista dell’inizio ufficiale dei campionati, sia di Serie C che di Serie D: le squadre hanno un’ultima occasione per limare la propria preparazione, a otto giorni dagli esordi ufficiali del 4 settembre. La Fidelis Andria tornerà a calcare il prato verde del “Degli Ulivi”, oggi pomeriggio alle ore 18 contro il Casarano. Si tratta di un’interessante amichevole di lusso tra due squadre allestite con l’intento di migliorare il risultato ottenuto nella passata stagione nei rispettivi campionati. Il tecnico andriese Mirko Cudini potrebbe già avere a disposizione i due nuovi acquisti Delvino e Arrigoni, i salentini invece torneranno in campo dopo l’eliminazione dal turno preliminare di Coppa Italia contro il Lavello. Entrambe le squadre sono attese da esordi non proprio soft: l’Andria affronterà in casa l’ambizioso Potenza, affascinante derby contro il Martina per la formazione di Giovanni Costantino. La gara sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud a partire dalle ore 17:55. Allenamenti congiunti più leggeri invece per Monopoli e Foggia. I biancoverdi sfideranno sempre questo pomeriggio alle ore 18:30 l’Arboris Belli al comunale di Alberobello. Il test contro una formazione di Eccellenza servirà agli uomini di Giuseppe Laterza per mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista della prima uscita di campionato contro il Taranto. Sempre nel pomeriggio di oggi il Foggia sarà ospite del Reali Siti a Stornara, altra formazione che militerà nel campionato di Eccellenza, con calcio d’inizio alle ore 17:30. Un allenamento congiunto a pochi km da “casa” che permetterà a Roberto Boscaglia di valutare al meglio ciò che potrebbe non aver girato nella sofferta amichevole di mercoledì, vinta comunque per 4-3 contro il Manfredonia. Foggia che, nella prima di campionato, sfiderà allo “Zaccheria” il Latina.