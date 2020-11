Condividi

Il Covid ha fermato il IV torneo over 30 in corso ai campi Bellavista di Bitonto ma non la solidarietà che ne contraddistingue lo spirito. I rappresentanti delle squadre e gli organizzatori hanno raccolto viveri e beni di prima necessità che andranno alle famiglie meno bisognose di Bitonto, con il tramite di tre parrocchie della città.