Mancherebbero solo alcuni dettagli ma il Brindisi ha chiuso oggi l’accordo con Ciro Danucci ormai ex tecnico del Fasano e del Nardò. Le parti si sarebbero incontrate nella giornata di oggi trovando convergenza nella scelta di vivere insieme la prossima stagione. il nome di Danucci è sempre stato in cima alla lista della dirigenza brindisina ed in particolare del presidente Arigliano che a novembre non era riuscito a convincere il tecnico tarantino. Ora l’accordo tra le parti dovrà essere formalizzato nei prossimi giorni dopo che Danucci avrà comunicato al Fasano la sua decisione con l’annuncio che potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.