Calcio a Taranto, Figc accelera: nuova proprietà subito dopo Ferragosto?

Dopo lo stop all’esercizio provvisorio, il futuro si dovrà decidere in tempi stretti

A seguito dell’interruzione dell’esercizio provvisorio per il Taranto FC, si apre un nuovo scenario per il calcio tarantino. La Figc, consapevole dell’urgenza dettata dai tempi ristretti, avrebbe già affidato al sindaco Piero Bitetti il compito di raccogliere le manifestazioni di interesse per individuare il nuovo soggetto che dovrà guidare la ripartenza.

Secondo quanto trapela, la Federazione avrebbe chiesto all’amministrazione comunale di accelerare il processo, in modo che l’individuazione della nuova proprietà possa avvenire immediatamente dopo Ferragosto. Una volta completata la raccolta, le manifestazioni di interesse pervenute saranno trasmesse alla Figc, che provvederà alla nomina di una commissione incaricata di valutare le proposte, ovviamente in collaborazione con il Comune.

Terminata la selezione, i referenti della manifestazione prescelta avranno a disposizione due giorni per presentare alla Figc tutta la documentazione necessaria. Questa dovrà includere anche l’indicazione delle strutture utilizzabili per gli allenamenti e le gare ufficiali della prossima stagione sportiva.

Va ricordato che, per l’intero campionato 2025/2026, il nuovo Taranto non potrà contare sulla disponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma nell’estate del 2026.

