Calcio a Taranto, Checco Tacente promette vigilanza totale

Il candidato sindaco si espone su un tema molto delicato per la città: “Trasparenza o nulla”

La difficile situazione del Taranto Calcio, con l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C e l’ipotesi di una ripartenza dall’Eccellenza, continua a suscitare preoccupazione e amarezza in città. Per Francesco Tacente, candidato sindaco di Taranto, questa vicenda rappresenta una ferita che va oltre il piano sportivo, toccando l’identità e l’orgoglio dell’intera comunità.

“So bene quanto valga questa maglia per ciascun tifoso, quanto pesino il silenzio, l’attesa e la speranza che si trasforma in preghiera sugli spalti dello Iacovone”, ha dichiarato Tacente, evidenziando come il sostegno dei tifosi non sia mai venuto meno, neppure nei momenti più difficili. “Il vostro amore per questi colori non si spiega, si vive”, ha aggiunto.

Rivolgendosi direttamente ai sostenitori rossoblù, Tacente ha assunto un impegno pubblico: “Vigilerò su ogni fase che riguarderà il destino della squadra, affinché chi sarà chiamato a guidarla lo faccia con passione autentica e una visione concreta, senza rincorrere interessi di breve periodo”.

Secondo il candidato, il prossimo sindaco potrebbe essere chiamato a gestire la fase di rilancio, avviando un bando pubblico per selezionare una nuova proprietà in grado di rappresentare Taranto con serietà e trasparenza, interfacciandosi con la Figc, la tifoseria e gli imprenditori disponibili a investire nel progetto. “Sarò al fianco di chi vorrà investire con serietà, costruire con ambizione e restituire a Taranto il posto che merita nel calcio italiano”, ha ribadito Tacente.

Infine, l’appello ai tifosi: “Una tifoseria come la nostra non può continuare a vivere di attese, ma ha il diritto di sognare in grande, su palcoscenici all’altezza della propria storia e passione. Taranto è pronta a rialzarsi, anche nel calcio. Io voglio esserci, insieme a voi, in questa rinascita”.

