Calcio | A Gravina arriva il difensore De Gol

Il Gravina Calcio rinforza il pacchetto difensivo con l'acquisto di De Gol. Questo il comunicato della società murgiana:

La FBC Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore centrale Matteo De Gol. Reduce dalla positiva esperienza al Grumentum, De Gol centrale di difesa classe 1989, ha disputato oltre 150 in serie D con le maglie del Cynthia, Lupa Castelli, Turris e Francavilla. Nel suo curriculum anche stagioni nel professionismo con la Torres, Aversa Normanna e Avellino. Impiegabile sia nella difesa a tre che nella linea a quattro, il neo difensore gialloblù, natìo di Latina, si aggiunge a Romeo e Panebianco nel pacchetto over dei centrali a disposizione di mister Deleonardis per il campionato 2020/2021.