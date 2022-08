CERIGNOLA – Il Cerignola sta trattando con Giuseppe Sicurella, centrocampista ex Foggia svincolato dall’Arezzo. Il 28enne ha terminato la sua esperienza in Toscana e si sta allenando con il gruppo di Michele Pazienza, in attesa che la trattativa venga definita. I gialloblù puntano dunque a rinforzare il centrocampo, l’eventuale arrivo di Sicurella escluderebbe però quello di Angelo Persia, attualmente tesserato con il Campobasso.