CERIGNOLA – Sterzata per il mercato dell’Audace Cerignola, la dirigenza ofantina potrebbe presto inserire nell’organico gli ultimi tasselli mancanti in vista del campionato. In difesa sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa per Lorenzo Gonnelli, classe 1993 che arriverebbe dal Cesena. L’esperto difensore originario di Livorno vanta un importante bagaglio tra i professionisti: oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C, tra cui esperienze in piazze nobili come la sua stessa città e Alessandria. Audace attiva anche sul fronte offensivo: il favorito resta Filippo D’Andrea, attaccante classe 1998 di proprietà della Salernitana. L’ex Teramo potrebbe arrivare a titolo definitivo dai granata, e non in prestito come ipotizzato inizialmente. Alla Salernitana potrebbe spettare però una percentuale in caso di futura rivendita, in modo tale per il Cerignola da ottenere per intero il cartellino del giocatore. A centrocampo il nome caldo resta quello di Giuseppe Sicurella, le parti starebbero cercando l’intesa definitiva. Sullo sfondo la questione Angelo Persia, per il centrocampista del Campobasso bisognerà attendere la decisione del Consiglio di Stato riguardante i molisani, prevista giovedì 25 agosto. In uscita invece potrebbe esserci Paolo Bianco, il terzino sinistro arrivato dal Fasano potrebbe essere girato in prestito: diverse squadre di Serie D interessate al classe 2003, su tutte il Francavilla in Sinni.