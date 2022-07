CERIGNOLA – Settimana di mercato bollente per l’Audace Cerignola, che chiude un giovane e comincia a lavorare concretamente anche su profili esperti che potrebbero notevolmente rinforzare l’organico di Pazienza. È arrivata la firma di Sabino Signorile, classe 2002 proveniente dal Milan. Sul fronte over c’è stato un incontro, a Roccaraso, tra il ds gialloblù Di Toro e quello del Bari Polito. I due hanno parlato di alcuni esuberi che i biancorossi starebbero cercando di piazzare. Il Cerignola avrebbe sondato il difensore Celiento, mentre per l’attacco piacciono parecchio Simeri e Paponi. Nella chiacchierata tra i due dirigenti si sarebbe parlato anche di Bianco: si tratta di profili che però percepiscono degli ingaggi particolarmente alti ma i contatti proseguiranno. Il Cerignola starebbe lavorando particolarmente a centrocampo: trattativa concreta per Filippo Damian della Ternana che l’anno scorso ha giocato a Messina in prestito, il classe 96 è stato protagonista nella cavalcata degli umbri verso la B di due stagioni fa. È un obiettivo anche Christian Langella, mezz’ala di proprietà del Pisa: il classe 2000 ha totalizzato 40 presenze con il Monopoli nell’ultima stagione. Procede la trattativa con l’attaccante ex Viterbese Edoardo Tassi, che starebbe riflettendo sulla proposta biennale del Cerignola. In difesa piace ancora Agostino Camigliano, resta però il vincolo legato al suo contratto con la Reggiana.