CERIGNOLA – Annunciato l’acquisto di Samuele Neglia dalla Reggiana, il mercato del Cerignola non è di certo finito qui. Nelle prossime ore, vista la chiusura del ritiro di Palena, dirigenza e staff tecnico faranno il punto della situazione: arrivato l’esterno offensivo, ad oggi le priorità riguardano il reparto difensivo e un attaccante. È ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per Noah Toribio, difensore centrale italo-americano che arriverà in gialloblù dallo Ierapetras. Tra i profili che interessano il Cerignola nel reparto offensivo c’è anche quello di Emanuele Suagher, classe 1992 in uscita dalla Feralpisalò. L’ex Bari e Atalanta potrebbe essere un’opportunità delle ultime settimane di mercato. In attacco resta viva la pista Paponi, i contatti proseguono ormai da settimane: nonostante l’accordo con il Bari, la trattativa resta complicata. Continua a piacere anche Sean Parker, attaccante ventiquattrenne della Pro Patria. Un’altra concreta possibilità davanti potrebbe riguardare Filippo D’Andrea, punta centrale di proprietà della Salernitana. Con l’attaccante, in forza al Teramo nella passata stagione, ci sono stati dei contatti. Ci sarebbero da limare però ancora alcuni dettagli. Nel weekend volgerà al termine il ritiro di Palena, la squadra beneficerà della pausa di Ferragosto prima di riprendere gli allenamenti il 16 agosto e proseguire la marcia d’avvicinamento all’esordio del 4 settembre.