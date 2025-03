Futsal C1/M, Turi: vittoria e sorpasso playoff ai danni del Futsal Andria

Nella corsa ad un piazzamento play off nella serie C/1 di calcio a 5 pugliese, l’allungo lo piazza il Turi ai danni di un Futsal Andria che non esce dalla corsa per il quinto posto. Lo scontro diretto se lo aggiudicano i granata per 3 a 1 grazie all’autogol di Miccoli e alla doppietta di Gala. All’Andria non basta il momentaneo pareggio di Sgarra. Turi che compie il sorpasso in classifica proprio ai danni dei biancazzurri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author