CASTRIGNANO DEL CAPO, 03 DIC – Troppi positivi e la prossima gara non si gioca. Sette giocatori in forza alla Asd Leuca calcio, squadra militante nel campionato di Promozione, sono risultati positivi al Covid. I calciatori – da quanto si apprende – stanno bene e sono stati messi in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff sanitario della società. In una nota il Leuca Calcio spiega che “tutti i componenti della squadra attualmente negativi continueranno ad allenarsi. Non si disputerà invece la gara di campionato di domenica prossima in trasferta contro l’Avetrana”.