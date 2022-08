FRANCAVILLA FONTANA – Picchiato selvaggiamente in pieno centro, davanti ai passanti che hanno poi allertato le forze dell’ordine. È accaduto poco fa su viale Vincenzo Lilla, a Francavilla Fontana. Vittima un 32enne, poi soccorso dal 118 e condotto sanguinante in ospedale. Ad aggredirlo con calci e pugni, secondo una prima ricostruzione, due giovani poi fuggiti via a piedi. Sul posto, polizia locale e carabinieri. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Seguono aggiornamenti.