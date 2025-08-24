Calci di rigore amari: Barletta eliminato dal Ferrandina in Coppa Italia di Serie D

Amarezza per il Barletta, che al “Puttilli” cede il passo al Ferrandina nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Kissieh porta avanti gli uomini di Summa al 92’, Manetta riporta il risultato in equilibrio. Nella lotteria dei calci di rigore fatali gli errori di Guadalupi, Piarulli e Dicuonzo per i biancorossi: 3-4 il finale.

Dopo un avvio timido, il Barletta prova a farsi vedere all’11’: cross di De Luca, colpo di testa di Da Silva e palla lontana dal bersaglio più grande. Partita che vive una fase di stallo, ma al 25’ è il Ferrandina a rendersi pericoloso con Cristiano: destro fulmineo che si spegne sul fondo. Brividi per Fernandes. La risposta dei biancorossi arriva due minuti più tardi. Corner battuto corto: Guadalupi pesca sul primo palo Da Silva che in torsione non punge. Tornano a farsi vedere i lucani al 37’ con Cristiano che trova lo spiraglio per Kissieh, provvidenziale l’uscita di Fernandes a evitare il peggio. La prima frazione va in archivio con l’incornata fuorimisura di Da Silva sul calcio d’angolo di Fantacci.

In avvio di ripresa, subito Barletta pericoloso: cross di Misefari per Da Silva che di testa schiaccia troppo la conclusione. I ritmi si abbassano sensibilmente e non si registrano occasioni fino al 25’, quando sugli sviluppi dell’ennesimo corner è Bonnin a prendere l’ascensore e a colpire di testa senza inquadrare la porta. Al 92’, a sorpresa, il Ferrandina passa in vantaggio: dormita generale della difesa biancorossa, Kissieh ne approfitta per infilare Fernandes. Partita finita? Non proprio. Al 98’ il Barletta riporta il risultato in equilibrio: Cross di Laringe, Galiano non controlla ed è Manetta a spedire la partita ai calci di rigore.

Partenza subito in salita dagli undici metri per i padroni di casa con l’errore di Guadalupi. Cristiano, successivamente, trasforma così come Lattanzio sul fronte opposto. Fernandes si oppone a Sepe e riporta il risultato in equilibrio, ma dopo i gol di La Monica e Gallitelli, Piarulli si lascia ipnotizzare da un ottimo Galiano. Incerti non sbaglia, Dicuonzo sì: Ferrandina al primo turno di Coppa Italia di Serie D, dove affronterà la Fidelis Andria.

BARLETTA-FERRANDINA 1-1 (3-4)

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, De Luca, Manetta, Bonnin, Misefari; Cancelli (60′ Piarulli), Guadalupi; Fantacci (67′ Dicuonzo), Sasanelli (60′ La Monica), Laringe; Da Silva (85′ Lattanzio). A disposizione: Dicuonzo, Belladonna, Dibenedetto, Di Cillo, Figliola. Allenatore: Massimo Pizzulli.

FERRANDINA (3-5-2): Galiano, Quaranta, Gianfreda, Sepe; Otero, Asare, Maltese, Incerti, Ibrahima (68′ Gallitelli); Cristiano, Kisseh. A disposizione: Rizopoulos, Bonifacio, Bisogno, Brancati, Parisi, Cirigliano, Finamore, Giglio. Allenatore: Vitantonio Summa.

Marcatori: 92′ Cristiano (F), 97′ Manetta (B).

Ammonizioni: Guadalupi (B), Otero, Galiano, Ibrahima, Cristiano (F).

Note: minuti di recupero 2′, 5′; calci d’angolo: 12-2.

Calci di rigore: Guadalupi (B) parato, Cristiano (F) gol, Lattanzio (B) gol, Sepe (F) parato, La Monica (B) gol, Gallitelli (F) gol, Piarulli (B) parato, Incerti (F) gol, Dicuonzo (B) parato.

