Calamità naturali: obbligo di polizza per le imprese

BARI — Giovedì 20 marzo, nella sede di Confapi Bari-Bat, convegno dal titolo “Calamità naturali. Nuovo obbligo di polizza per le imprese”. Un appuntamento pensato per imprenditori, professionisti e addetti ai lavori, che punta a fare chiarezza sul nuovo obbligo assicurativo per la copertura dei danni causati da eventi climatici estremi.

«Il convegno rappresenta un’importante opportunità per le imprese di comprendere le implicazioni pratiche di questa nuova norma — spiega Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat —. Le aziende agricole, in particolare, sono sempre più esposte a fenomeni meteorologici estremi. Dotarsi di polizze specifiche non è solo un obbligo, ma una forma concreta di tutela e sostenibilità».

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Erasmo Antro, presidente di Confapi Bari-Bat, e dello stesso Del Core. Seguiranno gli interventi di Lorenzo Leone, consulente amministrativo, e Luigi Ciaula, avvocato esperto in diritto d’impresa.

Oltre a delineare il nuovo quadro normativo, il convegno affronterà temi legati alla gestione delle emergenze, alle opportunità offerte dal mercato assicurativo e alle strategie di protezione per garantire continuità e sicurezza alle imprese.

