Calabro alla vigilia di Fidelis Andria-Virtus Francavilla: “Sarà una gara maschia”

Mister Antonio Calabro ha parlato sui canali ufficiali del club alla vigilia del derby che vedrà sfidarsi questa sera al “Degli Ulivi” Fidelis Andria e Virtus Francavilla.

Mister, che tipo di partita si aspetta contro l’Andria? In questo momento la parola d’ordine è “continuità”: “Mi aspetto una partita maschia, dura, una gara nella quale entrambe le compagini cercheranno di avere la meglio. E’ ovvio che la Fidelis sarà costretta a vincere per dare una sterzata soprattutto alla classifica“. Quanta fiducia ha trovato nel gruppo dopo la bella vittoria contro il Monterosi?: “Noi siamo sempre molto equilibrati, è ovvio che vincere fa piacere, cerchiamo però di mantenere il gusto equilibrio sia nelle sconfitte che nelle vittorie“. Considerate le tre partite ravvicinate, c’è in programma qualche novità di formazione? Come sta atleticamente la squadra?: “Vedremo come arriveremo domani sera, perchè la successione di gare domenica/mercoledì è talmente ravvicinata che ci sono da valutare tutti gli aspetti fino all’ultimo secondo. La squadra, vista la partita con il Monterosi, sta comunque bene”. Calabro e Trocini, per i tifosi della Virtus Francavilla la sfida si gioca anche a bordocampo…: “Tutti e due abbiamo fatto bene a Francavilla, abbiamo entrambi dei meriti. Io ho il merito di aver portato la squadra dall’Eccellenza al quinto posto in Lega Pro, lui ha il merito di aver mantenuto la categoria e vi posso assicurare che non è semplice per cui penso anche lui abbia fatto molto bene qui“. A prescindere da quelli che saranno i nuovi innesti, ci sembra di vedere come abbia trovato anche una quadra. Sta avendo maggiori garanzie in questo girone di ritorno da alcuni elementi?: “Diciamo che sto avendo garanzie dal gruppo, da tutti gli elementi“.

