Caffè sempre più caro mai i leccesi non ci rinunciano

Lecce – Il caffè espresso da sempre è uno dei simboli degli italiani nel Mondo, una di quelle peculiarità a cui quasi ogni italiano non riesce a rinunciare e che, molto spesso, va ben oltre il semplice atto del gustare una bevanda. Non a caso infatti, la media caffè assunta da un italiano, è di ben 4; una spesa che però inizia ad essere pesante se si pensa gli aumenti subiti dall’espresso soprattutto nell’ultimo biennio e così, anche a Lecce dagli 80 centesimi di qualche anno qualche bar è arrivato a far pagare € 1,30 una tazza della preziosa bevanda scura. Ovviamente poi c’è chi lo prende decaffeinato ma quello tradizionale rimane il preferito dei leccesi.

