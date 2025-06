Cadono calcinacci in pieno centro a Taranto

Un nuovo caso di degrado urbano ha interessato il centro di Taranto nella giornata di mercoledì 11 giugno, quando si è verificata la caduta di calcinacci da un balcone situato in via Monfalcone. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha generato apprensione tra i presenti e ha riacceso il dibattito sulle condizioni strutturali degli edifici in città.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme dopo aver notato detriti sparsi sul marciapiede e sul tettuccio di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. A destare ulteriore preoccupazione è stato lo stato del balcone, apparso instabile già a prima vista. L’intervento dei Vigili del Fuoco, già gravati da numerose operazioni quotidiane in provincia, è stato tempestivo: l’area è stata subito messa in sicurezza e sono stati avviati i rilievi tecnici sull’immobile.

Il fenomeno non è isolato. In diverse zone del capoluogo ionico, sia nel centro cittadino sia nei quartieri più periferici, il deterioramento di balconi, cornicioni e facciate rappresenta un rischio costante per l’incolumità pubblica. La scarsa manutenzione e le condizioni strutturali di molti edifici contribuiscono al ripetersi di episodi simili.

Il pericolo che simili eventi possano avere esiti ben più gravi è reale. La situazione impone un intervento sistematico e preventivo da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare il degrado urbano prima che si trasformi in emergenza.

