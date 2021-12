FRANCAVILLA FONTANA – Cade dalle scale di casa, ma la porta è chiusa a chiave. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana per forzare la porta dell’abitazione e permettere ai soccorritori di entrare in casa di un’anziana della Città degli Imperiali, poi medicata su un’autoambulanza del 118. Tanta paura, ma per fortuna la donna è in condizioni di salute relativamente buone. Se la caverà con qualche giorno di prognosi. Qualche disagio al traffico, anche per via di una viabilità parzialmente compromessa dai necessari lavori di ripristino del manto stradale sulla vicina via di Vagno.