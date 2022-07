TRANI – Un andriese di 33 anni è stato ritrovato privo di sensi sugli scogli del lungomare di Trani dopo essere caduto da un’altezza di oltre 6 metri. Sul posto il personale del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. Stando alle prime e frammentarie informazioni e al racconto di alcuni testimoni, ci sarebbe stata una lite in un locale della zona, dove una persona in corso di identificazione avrebbe rotto una bottiglia di vetro in testa al 33enne. Per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe precipitato da un muretto adiacente al locale impattando sugli scogli. I medici del 118 giunti subito sul posto hanno stabilizzato il 33enne successivamente trasferito al Bonomo di Andria in codice rosso, le sue condizioni sono gravissime. I Carabinieri indagano per ricostruire l’episodio.