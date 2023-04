Brutta avventura, per fortuna senza gravi conseguenze, per un 49enne di Copertino, che mentre faceva trekking è scivolato, per quasi 10 metri, da un costone roccioso in una zona impervia del parco naturale regionale di Porto Selvaggio sulla costa di Nardò, terminando in un dirupo a circa 30 metri dal mare.

L’uomo è stato recuperato con un elicottero dei Vigili del fuoco e poi trasferito in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

A dare l’allarme alcune persone che si trovavano in compagnia dell’uomo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, unitamente al reparto volo dei Vigili del fuoco di Bari ed a personale di soccorso Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno raggiunto la zona impervia. Via mare è intervenuta anche la capitaneria di porto.

Il 49enne ha riportato una serie di fratture.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

