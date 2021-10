Caccia | Sbaglia bersaglio e colpisce un uomo. Guai per un 65enne

Battuta di caccia rischia di finire in tragedia. Un uomo di 50 anni di Porto Cesareo è stato accompagnato al Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato colpito all’occhio destroe all’altezza del braccio sinistro dai pallini di un fucile sparati da un cacciatore di 65 anni.

E’ successo nelle campagne di Leverano dove il malcapitato era stato scambiato per un volatile e il cacciatore avrebbe sparato per acchiappare la preda. Soltanto quando si è avvicinato per agguantare quanto colpito si è reso conto che in realtà si trattava di un essere umano e non di un uccello. Le condizioni del malcapitato non sarebbero gravi, nelle prossime ore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico all’occhio. Sull’accaduto indaga la polizia che potrebbe prendere provvedimenti nei confronti del 65enne