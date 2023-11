C/C: Disastro Brindisi, l’Avellino ‘passeggia’ al ‘Fanuzzi’

Disastro Brindisi. La squadra di Ciro Danucci crolla 4-0 in casa contro l’Avelino. Tutto troppo facile per gli irpini in gol con Mulè, Gori (doppietta) e Sannipoli. Al termine della gara decisa contestazione da parte del pubblico.

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Cappelletti, Gorzelewski, Monti; Cancelli (17′ st Costa), Malaccari; Albertini, De Angelis (8′ st Lombardi), Golfo (8′ st Fall); Moretti (8′ st Ganz). A disp.: Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Petrucci, Bizzotto, Bellucci, De Feo, Galano. All.: Perrone (squalificato Danucci).

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Ricciardi, Armellino, Mulè; Sannipoli (36′ st Maisto), Casarini (23′ st Dall’Oglio), Palmiero, Lores Varela, Sgarbi (23′ st Tozaj); Marconi (12′ st D’Angelo), Gori (23′ st Patierno). A disp.: Pane, Pizzella, Nosegbe-Susko, Mundula, Pezzella. All.: Pazienza.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

MARCATORE: 12′ pt Mulè, 31′ pt e 13′ st Gori, 16′ st Sannipoli.

NOTE: spettatori 2.500 circa. Espulso: al 42′ pt Perrone (B) per proteste. Ammonito: Cappelletti (B), Casarini (A), Sgarbi (A), Monti (B), Gorzelewski (B), Palmiero (A). Angoli: 7-2. Recupero: pt 1′, st 4′.

