3 Settembre 2025

C/C: Clamoroso Giugliano: Colavitto verso l’addio

Fabrizio Caianiello 3 Settembre 2025
Colpo di scena in casa Giugliano. Poche ore prima della presentazione ufficiale della squadra, ci sarebbe stato il divorzio con il tecnico Gianluca Colavitto. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, la società sarebbe già alla ricerca di un sostituto: tra i candidati Roberto Taurino, Mirko Cudini ed Emanuele Troise.

