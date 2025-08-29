C/C: Casarano travolto dal’Atalanta U23

Una gara clamorosa a Caravaggio tra Atalanta U23 e Casarano. I padroni di casa hanno letteralmente travolto gli ospiti con un netto 6-2. Eppure il Casarano era passato in vantaggio dopo appena dieci minuti con Malcore ma in poco tempo l’Atalanta la ribalta e si porta sul 3-1 con una doppietta di Vavassori ed un gol di Cortinovis. Nella ripresa Casarano in dieci uomini per l’espulsione di Dalena ma trova il 2-3 con Ferrara ma è solo un’illusione perché ancora Vavassori e Cortinovis pescano il quarto e quinto gol. Nel finale arriva anche il 6-2 con Levak.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author